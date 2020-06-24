Новосибирск, 24 июня 2020, 10:38 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 24 июня, проходят торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Военный парад на площади Ленина прошёл с минимальным участием зрителей. Но благодаря работе региональных СМИ марш 24 парадных расчётов и прохождение механизированной колонны в прямом эфире смогли увидеть более полумиллиона зрителей, сообщает правительство Новосибирской области.
Губернатор региона Андрей Травников поблагодарил журналистов за информационное освещение парада Победы.
«Я надеюсь, что телезрителям понравился парад, они оценили ту картинку, которую с вашей помощью мы транслировали в различных источниках. Даже федеральный канал «Россия 24» практически полностью поставил наш парад в эфир. Это значит, что не только новосибирцы, но и наши земляки в дальних уголках страны увидели парад», — отметил глава области.
Трансляция организована силами двух телекомпаний — «ОТС» и «ГТРК-Новосибирск»: парад снимали 15 трансляционных камер. Свой прямой эфир вели шесть новостных сайтов и три канала в социальных сетях. Федеральный канал «Россия 24» отвёл около получаса эфирного времени трансляции новосибирского парада.
В 2020 году на парад в Новосибирске кроме непосредственных участников были приглашены добровольцы, юнармейцы и представители молодежных патриотических движений.
Также Андрей Травников возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы» и на мемориале «Раненый воин», принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Дмитрию Бакурову.