Тамбов, , 10:37 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 июня.

«44 новых случаев сегодня. Из них: 13 мужчин, 28 женщин, 3 детей (девочка 10 лет, мальчики 3,17 лет). Возраст взрослых от 21 до 86 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4457 человек, 2503 выздоровели, 20 скончались. В больницах региона с диагнозом пневмония находятся 413 человек.