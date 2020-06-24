Лондон, , 10:30 — REGNUM Примерно треть пациентов, которые излечились от COVID-19, могут в течение всей оставшейся жизни страдать от хронической усталости, повреждения легких и расстройств психики. Об этом 24 июня рассказали эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании, передает The Daily Telegraph.

По данным медиков, у примерно 30% переболевших новым заболеванием впоследствии может развиться фиброз легких — заболевание, в результате которого в легких человека образуется рубцовая ткань, которая может привести к нарушению дыхания и худшему насыщению крови кислородом.

Также указывается, что примерно у 50% выздоровевших в дальнейшем могут быть физические, психологические и когнитивные нарушения, и примерно 70% вылечившихся также могут страдать бредовым расстройством.

Кроме этого, сообщается, что у около 10% вылечившихся было зафиксировано острое поражение сердца и утверждается, что существуют данные, согласно которым впоследствии заболевание COVID-19 может вызывать поражения мозга, которые затем могут привести к болезни Альцгеймера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов высказал мнение, что из-за того, что во время жары человек в защитной индивидуальной маске испытывает удушье, граждане России часто носят последние на подбородке, что может привести к массовым нарушениям режима санитарно-эпидемиологической безопасности.