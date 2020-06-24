Псков, , 10:34 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом в регионе общее количество фактов инфицирования достигло 2527 случаев за всё время. Об этом 24 июня сообщает региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе было проведено 39 434 исследований, за последние сутки их количество увеличилось на 1067. Выздоровело еще 40 человек, таким образом общее количество людей по данному показателю достигло 829 человек. Число летальных случаев за сутки не изменилось — 19 человек.

Согласно статистике по районам, самая сложная ситуация по коронавирусу наблюдается в крупных городах региона Пскове (729) и Великие Луки (507), а также в районах: Островский (195), Псковский (194), Великолукский (147), Порховский (123).

Не менее сложная обстановка наблюдается и в районах: Дновский (89), Невельский (85), Плюсский (83), Гдовский (58), Новосокольнический (53), Дедовичский (34), Печорский и Струго-Красненский (по 32), Опочецкий (30) и Куньинский (21).

Также заболевшие есть в Палкинском (19), Новоржевском (18), Себежском (16), Усвятском и Бежаницком (по 15), Пыталовском (8), Локнянском (7), Красногородском и Пустошкинском (по 6) и Пушкиногорском районах.

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