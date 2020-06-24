Кишинёв, , 10:30 — REGNUM В Молдавии до 15 июля продлили срок действия режима чрезвычайного положения в здравоохранении. Решение об этом приняла 23 июня национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, сообщает Newsmaker.md.

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Согласно решению комиссии, в стране запрещено собираться в общественных местах группами численностью более трех человек. Также запрещается находиться на детских игровых и спортивных площадках, а жители республики в возрасте старше 63 лет могут выходить из дома на улицу в случае острой необходимости.

Также в период действия режима ЧП в стране запрещены мероприятия с массовым участием, такие, как свадьбы, крестины, дни рождения и подобные мероприятия. Кроме того, до 15 июля образовательные учреждения, детские лагеря и ночные клубы работать в Молдавии не будут.

Не исключено, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, режим действия режима ЧП может быть продлен и после 15 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, численность подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Молдавии достигла 14 363.