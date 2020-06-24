Тбилиси, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 новых случая коронавируса, и все три — импортированные, сообщила журналистам заместитель министра беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, это свидетельствует о том, что эпидситуация в стране находится под контролем и внутреннего распространения вируса не происходит.

Общее число инфицированных на данный момент составляет 914 человек, из них выздоровел 771 человек, в том числе трое выписались из больниц за последние сутки.

Скончались за весь период распространения COVID-19 в Грузии 14 человек, в зонах карантина находятся 2744 человека, в стационарах под наблюдением остаются 258 пациентов.