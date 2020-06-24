Тирасполь, , 10:09 — REGNUM В Приднестровье заражение коронавирусом подтвердили еще у пяти человек, сообщает 24 июня пресс-служба Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране возросло до 1163. Скончались от осложнений заболевания 45 человек, выздоровел — 931 человек.

На данный момент лечение в медицинских учреждениях на территории республики получают 187 человек.

Читайте также: В Приднестровье число скончавшихся от COVID-19 достигло 45