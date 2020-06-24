Москва, , 10:04 — REGNUM В сеть интернет попали данные нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram. База данных были выложена в открытый доступ на одном из форумов в даркнете.

Речь идет о телефонных номерах пользователей, соответствующих им никнеймах, а также уникальных идентификаторах.

В Telegram заявили, что данная база данных на 60% содержит неактуальную информацию.

Кроме того, администрация мессенджера отметила, что такие базы данных обычно содержат соответствия «номера телефонов — идентификатор пользователя в Telegram». Базы эти собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя.