Петрозаводск, , 10:22 — REGNUM В Республике Карелия от осложнений, вызванных COVID-19, умер еще один житель. Таким образом, в регионе с начала эпидемии умерли шесть человек с коронавирусом. Также за сутки выявлено 35 новых случаев заражения инфекцией. Об этом 24 июня сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

За прошедшие сутки в Карелии выявлено еще 35 новых случаев заражения людей коронавирусной инфекцией, среди них двое детей. В числе новых выявленных случаев 25 зарегистрированы в Петрозаводске, три в Беломорске, два в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. И по одному случаю в деревне Ряймяла Питкярантского района, селе Реболы Муезерского района, поселке Мийнала Лахденпохского района, деревне Капшойла Олонецкого района и поселке Новая Вилга в Прионежье.

Всего с начала пандемии число заболевших COVID-19 в регионе достигло 1109 человек из них 115 детей. Выздоровело 469 человек, из которых 22 — за последние сутки: десять жителей Петрозаводска, три Кондопожского, два Олонецкого и по одному Питкярантского и Беломорского районов. Еще два вахтовика из городка для дорожных рабочих ВАД и три строителя Белопорожских ГЭС.

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Продолжают лечение 634 человека, умерло шесть, в том числе один за прошедший день. Как уточнил Парфенчиков, не стало 76-летнего петрозаводчанина, у которого был выявлен коронавирус.

«У него были хронические сердечно-сосудистые заболевания. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — подытожил глава региона.

Всего в Карелии с начала пандемии проведено 70 379 исследований, из которых 1423 за прошедшие сутки. 1511 человек находятся на самокарантине, при этом за сутки их количество сократилось на 178 человек, еще 39 человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в регионе продолжает отмечаться рост числа заболевших внебольничной пневмонии, за сутки таких пациентов стало на 14 человек больше и достигло 707 человек.

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