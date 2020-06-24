Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве возобновят работу ещё девять центров по оказанию государственных услуг «Мои документы». Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Три учреждения откроются 24 июня, ещё шесть днём позже — 25 июня. Таким образом всего в столице будет действовать 114 центров «Мои документы».

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой после того, как была отменена предварительная запись в ряде учреждений начали образовываться очереди. Это говорит о высоком спросе населения на данный вид услуг. Поэтому и было принято решение открыть дополнительные офисы.

«Понимаем, что люди долгое время не имели возможности заняться бытовыми вопросами, накопились дела и возникла потребность в оформлении большого числа документов. Постараемся открыть больше окон приема и осуществлять быстрое обслуживание, при этом сохраняя безопасность пребывания жителей на территории центров», — сказала Ракова.

С 24 июня возобновят работу центры государственных услуг районов Северное Медведково (улица Полярная, дом 31, строение 1), Измайлово (10-я Парковая улица, дом 20) и Северное Измайлово (15-я Парковая улица, дом 40б). С 25 июня начнут работу центры госуслуг районов Останкинский и Марьина Роща (17-й проезд Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1), поселения Первомайского (поселение Первомайское, поселок Птичное, улица Центральная, дом 100), района Братеево (улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3), района Капотня (2-й квартал Капотни, дом 22), района Мещанский (Слесарный переулок, дом 5), района Якиманка (Якиманский переулок, дом 6, строение 1), а также дополнительный офис центра госуслуг района Южное Бутово (улица Маршала Савицкого, дома 28,30).

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