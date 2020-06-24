Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM В день парада Победы жителей Санкт-Петербурга ожидает спокойная погода, с небольшой облачностью, отсутствием осадков и с температурным фоном выше нормы. Об этом 24 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

По словам специалиста, сегодня, 24 июня, основным объектом на синоптической карте Северной столицы останется антициклона. Он сохранит спокойную погоду, с небольшой облачностью и отсутствием осадков.

«В такой ситуации температурный фон на 5−6 градуса превысит норму», — отметил он.

Температура воздуха будет колебаться в районе +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Добавим, по данным УГМС по СЗФО, температура воды в реке Неве составит +19 градусов, в курортной зоне Финского залива 16…20 градусов тепла.

Кроме того, в этот день на территории Ленинградской области местами температура воздуха поднимется до +30 градусов, кроме того, в Подпорожском и Лодейнопольском районах сохранится 4 класс пожароопасности. Поэтому жителей просят не использовать открытый огонь, не разводить костры на природе.

Отметим, теплая погода в городе на Неве и в области, согласно прогнозам, продержится как минимум до конца недели. Ночью температура воздуха будет в районе 18 градусов тепла, а днем подниматься до 26…29 градусов. Однако ожидается, что ближе к вечеру воскресенья погода испортится, местами пройдут ливни, грозы с сильными порывами ветра.