Кемерово, , 09:07 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 24 июня, выявлено 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Междуреченск — десять, Кемерово — девять, Юрга — четыре, Прокопьевск — два, Белово — два, Анжеро-Судженск — два, Ленинск-Кузнецкий — один, — уточняет оперштаб. — Один пациент скончался. У мужчины 1950 года рождения развилась тяжёлая форма пневмонии на фоне коронавируса. Он проживал в Прокопьевске».За это же время 41 пациент выздоровел.

Всего в Кузбассе выздоровело 584 человека, медицинскую помощь получает 861 пациент с коронавирусом.