Улан-Удэ, , 09:03 — REGNUM На площади Советов в Улан-Удэ сегодня, 24 июня, состоялся парад Победы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, в нём приняли участие воинские части гарнизона — всего более 1,2 тысячи военнослужащих.

Парад принимал командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-майор Валерий Солодчук. При этом впервые праздничное мероприятие прошло почти без зрителей. Помимо республиканского и городского руководства, здесь были члены «Боевого братства», а также люди, задействованные в борьбе с коронавирусом. Простые граждане, а также ветераны войны смотрели парад по телевизору.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34, восстановленный ранее военными. Как отмечается, после прохождения мимо трибуны подразделения продолжат движение с исполнением строевых песен по центральным улицам города и закончат свой маршрут у нового памятника маршалу Константину Рокоссовскому.

«В текущем году впервые к военному параду привлечена авиация, в частности, высокоманевренные истребители Су-30СМ. Летный состав, две пары сверхманевренных Су-30СМ выполнили пролет над центральной площадью Улан-Удэ», — добавили в ВВО.

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