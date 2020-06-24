Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM В Екатеринбурге подошёл к концу парад парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на площади 1905 года проходит плац-концерт.

Открыла парад рота барабанщиков суворовского училища. Всего по брусчатке в парадных расчётах прошли более двух тысяч человек. Впервые участие в нём принял сводный женский взвод почётного караула.

Затем по центру города проехала боевая техника. Среди них бронетранспортёры, боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны. Открыл прохождение военной техники легендарный танк Т-34. А затем в небе над столицей Урала пролетела боевая авиация.

Сейчас на площади проходит плац-концерт с участием оркестра ЦВО.

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