Калининград, , 09:00 — REGNUM В Калининграде, на улице имени легендарного сапера вблизи форта №5, 23 июня состоялось торжественное открытие памятника участнику штурма Кёнигсберга Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу Булатову. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года старший сержант Булатов в труднейшей обстановке на виду у противника разминировал стратегическую дорогу Раушен-Кёнигсберг, обезвредив при этом 24 авиабомбы общим весом 2,5 тонны. За героизм, проявленный в боях за Восточную Пруссию, старшему сержанту Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», которые герой принял из рук маршала Василевского. Михаил Алексеевич Булатов скончался в Курске 3 марта 2020 года на 96-м году жизни.

«Именно здесь в Восточной Пруссии, северо-западнее Кёнигсберга, Михаил Алексеевич Булатов совершил настоящий подвиг, за который и был удостоен золотой звезды Героя. Но как говорил он сам, «счастье — не в награде за доблесть, а в самой доблести», — сказал присутствовавший на торжественной церемонии губернатор области Антон Алиханов.

Дань герою отдали также командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов, заместитель полпреда Президента России в Северо-Западном Федеральном округе Роман Балашов, начальник управления ФСБ России по Калининградской области Павел Гуляев и другие официальные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Калининградской области повторно попросило жителей и гостей города воздержаться от посещения Парада Победы 24 июня. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, калининградцам настоятельно не рекомендуется приходить во время парада на центральную площадь, которая будет оцеплена.

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