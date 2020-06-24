Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 24 июня, выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом, 141 человек выздоровел. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год, — уточняется в оперативном сообщении. — Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек».

Всего в регионе официально зарегистрировано 5 356 пациентов с коронавирусом (из них 341 — дети), 3 034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, 78 скончались.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 83 человека, на ИВЛ — 29 пациентов.