Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 24 июня, состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Дмитрию Бакурову.

«Прошло уже больше года с того момента, как наш герой ушёл в последний путь, но Дмитрий Алексеевич был настолько жизнерадостным, общительным, активным, что иногда теряешь ощущение, что его нет рядом, — отметил губернатор. — Те два года, в течение которых мне посчастливилось с ним общаться, глубоко отпечатались в памяти. Я с большим удовольствием приезжал в семью Дмитрия Алексеевича, Екатерины Михайловны, не как к статусному человеку, Герою Советского Союза, а как к человеку, с которым очень приятно общаться, который любил рассказывать про военные годы, про мирное время, про свою патриотическую деятельность».

Памятник Дмитрию Бакурову стал частью Аллеи Героев на Заельцовском кладбище в Новосибирске.

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