Кызыл, , 08:51 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев, таким образом, достигло 3853.

Из них около половины — 1934 человека к настоящему времени излечились. За сутки выписаны из больниц с выздоровлением 115 пациентов.

«Умерло за май текущего года с основным диагнозом COVID-19 2 человека, в июне по предварительным данным — 6. От других хронических заболеваний, отягощенных подтвержденным COVID-19 за май умерло 17 человек, в июне — 14», — отметили в минздраве.

Накануне стало известно о смерти верховного ламы Тувы Джампела Лодоя, госпитализированного с COVID-19. Ему было 45 лет. Ранее скончался 47-летний замминистра сельского хозяйства региона Айрис Саая. У него также выявили заражение коронавирусом.

Добавим, что для лечения носителей на дому правительство региона выделило более 5 млн рублей на обеспечение их препаратами. В перечень лекарств включён гидроксихлорид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туву поставили партию нового отечественного препарата от коронавируса «Авифавир». По ситуации на 22 июня, его прописали уже 21 пациенту.

Подробнее: В Туву поступил новый препарат от коронавируса

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