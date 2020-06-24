Новосибирск, , 08:47 — REGNUM Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске в связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности прошёл с минимальным участием зрителей.

Согласно официальным подсчётам, марш 24 парадных расчётов и прохождение механизированной колонны в прямом эфире смотрели более полумиллиона зрителей.

«Спасибо журналистам, операторам, режиссёрам, монтажёрам — всему большому коллективу средств массовой информации Новосибирской области, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Даже федеральный канал «Россия 24» практически полностью поставил наш парад в эфир. Это значит, что не только новосибирцы, но и наши земляки в дальних уголках страны увидели парад».

Трансляция была организована силами двух телекомпаний — «ОТС» и «ГТРК-Новосибирск».

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