Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM Над Екатеринбургом 24 июня проходит авиапарад. В парадном строю пролетают военные самолёты и вертолёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди них сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики типа МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, относящиеся к поколению 4++, боевые ударные вертолёты Ми-24, самолёты-разведчики Су-24МР,. Кроме того, над городом пролетели военно-транспортные вертолёты Ми-8, а также транспортные самолёты Л-41, Ан-12 и Ан-26, крупнейший в мире транспортный серийный вертолёт Ми-26.

Впервые в параде принимает участие пассажирский самолет Ту-134УБЛ. Как сообщало ИА REGNUM, ранее по площади 1905 года прошли пешие колонны и военная техника, в том числе комплексы противовоздушной обороны, комплекс «Искандер-М», системы залпового огня «Град» и другие. Парад был посвящён 75-летию Победы.

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