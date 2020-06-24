Киев, , 08:52 — REGNUM В украинском правительстве пока не решили, пойдут ли 1 сентября ученики в школу. Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина, опубликованном 23 июня.

«Внутри Кабмина нет такого решения», — заявила она.

Исполняющая обязанности министра образования напомнила о том, что адаптивный карантин на Украине был продлен до 31 июля текущего года и трудно судить о дальнейшем развитии эпидемиологической ситуации в стране.

Мандзий отметила, что поддерживает возвращение детей в школу, но при условии, что обучение в школе будет безопасным. Она также добавила, что в данный момент проходит подготовка к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО, аналог ЕГЭ — ИА REGNUM) и вступительной кампании.

«Наша основная задача — это сохранение здоровья участников образовательного процесса», — подчеркнула Мандзий.

По словам врио министра образования, до конца июня месяца совместно с министерством здравоохранения Украины готовятся дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в образовательных учреждениях к моменту возвращения детей с 1 сентября.

Она также отметила, что учебный год для учащихся школ начнется 1 сентября, а для студентов 1 курса 17 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий заявила, что со следующего учебного года 80% учебной программы для учеников 5−11 классов будет преподаваться на украинском языке.