Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге по брусчатке площади 1905 года завершилось прохождение пеших колонн. Сейчас едет военная техника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возглавляет колону легендарный танк Т-34. Всего по центру города проедут более 100 единиц техники. Впервые в параде принимают участие танки Т-80 и Т-72Б3М, артиллерийские установки типа «Малка», лёгкие пикапы «УАЗ», бронетранспортёры БТР-82АМ и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, парад проходит 24 июня. Он посвящён 75-летию Победы.

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