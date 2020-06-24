Москва, , 08:28 — REGNUM Члены долговременной экспедиции Международной космической станции Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили граждан России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ролик опубликован на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

Космонавт Иванишин напомнил, что ровно 75 лет назад — 24 июня 1945 года — советские воины-победители прошли по главной площади нашей страны, ознаменовав долгожданную победу в Великой Отечественной войне.

«Сегодняшний парад — это не только символ бережного отношения к нашему прошлому и боевым заслугам отечества. Это гордость за продолжение славных боевых традиций российской армии и демонстрация наших передовых технологий. И сегодня, обращаясь к героям Войны и участникам Парада 1945 года мы хотим сказать: мы помним, мы гордимся, спасибо за Победу!», — добавил космонавт Вагнер.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году парад Победы был перенесён с 9 мая на 24 июня. Ставшее традиционным шествие «Бессмертного полка» состоится 26 июля — в День ВМФ России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на параде Победы в Москве будут присутствовать представители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии и Южной Осетии.