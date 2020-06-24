Красноярск, , 08:25 — REGNUM В ангарской группе районов усилена группировка сил и средств для оперативного реагирования на возникающие очаги возгораний в лесах. Как сообщили ИА REGNUM 24 июня в правительстве Красноярского края, на север региона перебросили более 300 лесных пожарных из южных и центральных подразделений.

На севере края установилась сухая и жаркая погода без осадков. Прогнозируется высокий класс пожарной опасности. Из-за высоких температур и грозовой активности возможно осложнение лесопожарной обстановки.

«Чтобы оперативно реагировать на огненные угрозы, возникающие чаще всего в труднодоступных территориях, мы заранее передислоцировали бойцов лесного спецназа в ангарскую группу районов края», — подчеркнул первый замминистра лесного хозяйства региона Алексей Большаков.

По его словам, сейчас ситуация с лесными пожарами стабильная, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Основной причиной возгораний сейчас специалисты называют сухие грозы.

Напомним, на утро 23 июня в Красноярском крае действовало 16 лесных пожаров в Богучанском, Кежемском, Туруханском и Эвенкийском районах.

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