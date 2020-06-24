Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM В Екатеринбурге проходит объезд участников парада парад по случаю 75-летия Победы. Торжественное прохождение войск и техники пройдёт по площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Командует парадом генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский. Принимает — командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом парада к собравшимся обратился свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что торжество проводится в особых условиях, многие из ветеранов были вынуждены остаться дома. Но выразил надежду на то, что «мы с вами соберёмся и споём вместе «День Победы».

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