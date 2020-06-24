Амстердам, , 08:11 — REGNUM Продавцы и владельцы магазинов в Нидерландов отмечают, что покупатели в магазинах всё реже соблюдают карантинные меры. Многие покупатели нарушают режим социального дистанцирования или приходят всей семьёй в магазин на развлекательный шоппинг.

Около половины опрошенных владельцев магазинов сообщает о росте числа случаев пререкания с покупателями о карантинных правилах. Каждый десятый владелец магазина сообщает о проявлениях агрессии со стороны покупателей. Упоминается также о ссорах покупателей между собой.

Напоминания со стороны работников магазинов о карантинных мерах порою вызывает неадекватные реакции со стороны покупателей. Впрочем, ряд карантинных мер уже ослаблено. Так, в ряде магазинов снова разрешается расплачиваться наличными.