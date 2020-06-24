Киев, , 08:17 — REGNUM Украина получила средства индивидуальной защиты на сумму более €1 млн. Соответствующий гуманитарный груз прибыл на Украину при поддержке Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения. Об этом 23 июня заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает УНН.

«Партия СИЗ (средств индивидуальной защиты — ИА REGNUM) включает 50 тысяч медицинских масок, 250 тысяч халатов, 125 тысяч респираторных масок, 50 тысяч защитных щитков, а также 2,5 тысячи спецочков», — сообщила чиновница.

Полученная помощь, по словам Стефанишиной, будет направлена в пятьдесят больниц, которые были определены украинским министерством здравоохранения.

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Партия средств защиты, по словам вице-премьер-министра, покрывает месячную потребность украинских больниц в средствах индивидуальной защиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медицинские работники. Увольнения были связаны с началом приема медицинским учреждением больных COVID-19.

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