Ташкент, , 07:36 — REGNUM 25 человек по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки «Катиба Таухид валь — Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали сотрудники правоохранительных органов в Узбекистане, сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Операция проводилась на территории Ташкента и Ташкентской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали членов ячейки экстремистской организации, созданной в городе Байсуне Сурхандарьинской области.

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