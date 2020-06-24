Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп назвал победой решение федерального суда обязать медучреждения Соединенных Штатов заранее сообщать пациентам о стоимости лечения. Соответствующее сообщение президент США опубликовал на своей странице в Twitter.

«Крупная победа для пациентов — Федеральный суд поддержал прозрачность цен в больницах. Пациенты заслуживают знать о цене лечения еще до того, как войдут в больницу. Благодаря моим действиям, они смогут», — заявил Трамп.

Американский президент также поздравил всех жителей США с таким решением суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня житель США Майкл Флор рассказал, что получил счет на сумму более $1,1 млн за лечение от коронавирусной инфекции. Только содержание его в палате обошлось пациенту в $9,7 тыс. ежесуточно.

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