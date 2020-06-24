Курган, , 07:20 — REGNUM В Зауралье священнослужители из Курганской епархии совершили молебен об избавлении от чародейства и бесовских наваждений на археологическом памятнике «Савин-1», который стал местом поклонения неоязычников. Об этом сообщает пресс-служба Курганской митрополии.

Отмечается, что по версии археологов на Савине-1 располагалась стоянка или обсерватория древних жителей, где могли приноситься жертвоприношения, в том числе и человеческие, о чём свидетельствуют найденные во время раскопок останки.

На Савин-1 по этой причине зачастили неоязычники, и проводят здесь различные ритуалы. Уже несколько лет подряд в ночь на 22 июня они собираются на Савине-1, чтобы отпраздновать День летнего солнцестояния.

Начиная с 2019 года, в Преображенском храме села Зюзино священники в полночь совершают Божественную литургию и идут крёстным ходом к месту поклонения неоязычников. В ночь с 22 июня на 23 июня они совершили на Савин-1 молебен об избавлении от чародейства и бесовского наваждения, помолились и о тех людях, которые ведомы бесовскими силами и собираются на этом месте для отправления оккультных ритуалов. Савин-1 окропили святой водой и осенили крёстным знамением.