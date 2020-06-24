Бразилиа, , 07:04 — REGNUM В Латинской Америке число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, превысило 100 тысяч человек, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в странах Латинской Америки превысило 2,2 миллиона. При этом это число увеличилось в двое менее чем за месяц.

Отмечается, что Бразилия на минувшей неделе стала второй в мире страной, где число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило порог в 50 тысяч человек. На первом месте в мире как по количеству умерших, так и зараженных по-прежнему остаются США.