Берлин, , 06:49 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 587 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха, ведущего статистику по COVID-19 в ФРГ.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 191 449. Также за 23 июня в ФРГ от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 19 пациентов. Всего с начала пандемии в Германии от осложнений COVID-19 умерли 8914 человек.

Наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19 являются федеральные земли Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. На них приходится более половины всех выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии.