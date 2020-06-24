Олимпия, США, , 06:39 — REGNUM Ношение маски станет обязательным для жителей штата Вашингтон с 26 июня, когда будет подписан необходимый указ министра здравоохранения штата, заявил 23 июня губернатор Джей Инсли в ходе трансляции на своей странице в Twitter.

«Сегодня ко мне присоединится министр здравоохранения Джон Висман и подпишет указ, который сделает их ношение обязательным», — сказал он.

По словам Инсли масочный режим нужно будет соблюдать в помещениях и на улице, если не удастся соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за прошедшие сутки в США выявили свыше 31 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались свыше 120 тыс. человек.

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