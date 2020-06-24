Богота, , 06:36 — REGNUM Решение продлить до 15 июля карантинный режим в Колумбии из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 принял колумбийский президент Иван Дуке. Об этом он заявил 23 июня в ходе телеобращения к гражданам.

При этом в стране продолжается открытие предприятий и магазинов, работа которых была ограничена ранее из-за карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня число выявленных случаев заражения коронавирусом в Колумбии достигло 71 183.

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