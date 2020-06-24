Токио, , 06:31 — REGNUM Производители квадратных арбузов начали поставки в разные регионы Японии, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, семь производителей из префектуры Кагава уже начали поставки квадратных арбузов в другие регионы Японии. Пока планируются к отправке около 400 таких арбузов.

Отмечается, что каждая из граней такого арбуза достигает около 18 сантиметров в длину. Стоимость такой экзотической ягоды достигает 10 тысяч иен (около $94). Ожидается, что первые квадратные арбузы поступят в продажу к середине июля.