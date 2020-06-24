Курган, 24 июня 2020, 06:25 — REGNUM Лжеархиепископ Варух (Тищенков) на коллективное обращение жителей Курганской области к митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу с просьбой о содействии в закрытии раскольнического прихода на Рябковском кладбище подал заявление с требованием провести проверку по факту клеветы в его адрес. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.
В митрополии подачу заявления расценивают как попытку запугивания отца Даниила, откликнувшегося на просьбу сотен курганских прихожан.
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