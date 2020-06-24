Новосибирск, , 06:21 — REGNUM В Новосибирске в эти минуты на площади Ленина проходит парад Победы. Новосибирцы могут посмотреть его в прямом эфире, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе 24 парадных расчётов прошли более 2 200 тысяч военнослужащих и представителей других силовых ведомств. Механизированная колонна насчитывает более 60 единиц вооружения и военной техники.

Из-за коронавируса парад проходит без участия зрителей. Однако СМИ разрешили аккредитоваться на его освещение.

На парад Победы также приглашены представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», молодежных патриотических движений.

Парад в Новосибирске начался в 10:00 (время местное) и продлится около часа.