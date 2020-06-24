Куньмин, Китай, , 06:12 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла дело о контрабанде наркотиков, задержав девятерых подогреваемых, у которых имелось 166 кг наркотиков, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Еще 21 мая текущего года полиция провинции схватила первых шестерых подозреваемых в городе Баошань, расположенном на границе между Китаем и Мьянмой. Позднее двое других подозреваемых было схвачено. Расследование продолжается.

Отметим, что Юньнань является ключевым фронтом Китая по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку здесь изымается до 80% всех наркотиков, изымаемы в Китае. Кроме того, регион граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.