Горно-Алтайск, , 06:06 — REGNUM В Горно-Алтайске с соблюдением санитарных требований открыли мемориальный комплекс, посвящённый погибшим соотечественникам в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он был возведён на добровольные пожертвования.

Мемориал состоит и монумента героям войны и труженикам тыла, а также «Стены памяти», где расположены таблички с именами фронтовиков, не вернувшихся с полей сражений.«Памятник посвящен родственникам сотрудников Управления федеральной службы судебных приставов России по Республике Алтай, Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Республике Алтай, Минюста России по Республике Алтай, Федеральной антимонопольной службы России по Республике Алтай», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, что всего из Горного Алтая на фронт ушли более 42 тысяч человек, из которых больше половины домой не вернулись. Более 6,5 тыс. воинов из региона были награждены за отвагу и мужество на фронте, 25 стали Героями Советского Союза, а двое — полными кавалерами Ордена Славы.

Читайте также: Война: Горный Алтай 1941−1945 гг