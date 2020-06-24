Бразилиа, , 05:58 — REGNUM В ближайшие несколько дней федеральная полиция Бразилии намерена провести допрос бразильского президента Жаира Болсонару по делу о его вмешательстве в расследование уголовного дела, 23 июня передает портал G1.

Просьба об этом направлена члену Верховного суда Селсу ди Мелу. Полицейские предварительно допросили более десятка человек, в том числе и федеральных министров, сотрудников правоохранительных органов и сторонников президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле отправленный в отставку министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору выдвинул обвинения против Жаира Болсонару во вмешательстве в расследование федеральной полиции, касающегося коррупционных скандалов во власти.

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