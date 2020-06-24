Пекин, , 05:49 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки подтверждено два новых «импортных» случая COVID-19 и ни одного локального, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, три «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случая COVID-19 приходятся прибывших из Великобритании и Индии.

Все пациенты в настоящее время получат необходимую медицинскую помощь в госпиталях страны. Еще 61 человек, находившийся в тесном контакте с заболевшими, в настоящее время проверяются специалистами.

Всего в Шанхае за все время эпидемии подтверждено 362 «импортных» случая COVID-19 и 341 локальный случай.