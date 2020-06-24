Ухань, Китай, , 05:44 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии COVID-19 в Китае, центральной провинции Хубэй, не выявлено новых случаев заболевания за прошедшие сутки, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе имеется три бессимптомных случая COVID-19, находящихся под наблюдением медиков. Общее число заболевших в регионе достигло 68 135 за все время эпидемии, включая 63 623 выписанных из больниц по выздоровлению. Число погибших от инфекции в стране достигло 4512 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено 12 новых случаев COVID-19, из которых девять пришлось на Пекин, который перенял у Хубэя эстафету эпицентра эпидемии коронавируса в стране.