Хабаровск, , 05:54 — REGNUM Парад Победы, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Парад в Хабаровске Правительство Хабаровского края

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По площади Ленина торжественным маршем прошли более 3400 военнослужащих разных родов войск.

Парад в Хабаровске Правительство Хабаровского края

Принимал парад командующий войсками ВВО, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко. С трибун за прохождением парадных расчетов и техники наблюдали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, члены Совета Федерации, представители командования Восточного военного округа, Национальной гвардии.

В торжественном марше приняли участие расчёты офицеров штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, Тихоокеанского флота, морские пехотинцы, десантно-штурмовые подразделения ВДВ из Уссурийска, воины-железнодорожники.

Парад в Хабаровске Правительство Хабаровского края

В составе механизированной колонны по площади прошли 164 едины техники. В том числе — легендарный танк Т-34, современные машины Т-80, Т72-Б3, БМП-2, бронетранспортеры, ствольная артиллерия, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, «Солнцепек», машины химической разведки РХМ-6, ОТРК «Искандер», ЗРС С 300 ПС и С-400, а также другая военная техника.

Из-за пандемии коронавируса парад прошёл без зрителей. Трансляцию обеспечивали региональные телекомпании.

Парад в Хабаровске Правительство Хабаровского края

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в городах Дальнего Востока проходят парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.