Владивосток, , 05:57 — REGNUM Во Владивостоке отменён пролёт воздушной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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«Из-за сложных погодных условий и низкой облачности принято решение об отмене пролёта воздушной техники морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Дальнего Востока 24 июня состоялся парад Победы. В военном параде приняли участие более 1500 человек.

Парад Победы традиционно начался с прохождения знамённой группы — государственный флаг России и главный символ торжества — Знамя Победы — вынесли под музыку «Священная война».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принял доклад заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского и поздравил присутствующих с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.