Тегеран, , 08:08 — REGNUM 23 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа в стране погиб 121 иранец от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 9 863. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 121 новой смерти общее число погибших от COVID-19 возросло до 9 863 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 2445 новых случаев заражения, при этом около 1234 человек были госпитализированы», — добавила она.

По словам Лари, в общей сложности по стране 209 970 иранцев были заражены коронавирусом, причем 169 160 из них были выписаны из больниц и выздоровели от этого вируса. «Около 2846 пациентов в настоящий момент находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 1 475 331 обследований на выявление COVID-19.