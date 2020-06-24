Тегеран, , 07:55 — REGNUM 23 июня пресс-секретарь иранского правительства Али Рабиеи заявил, что иранское правительство добивается большего участия женского пола в в общественной сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бывший министр труда и социального обеспечения сделал эти замечания в своём посте в Twitter по случаю национального женского дня. Рабиеи выразил глубокую озабоченность сообщениями о насилии и нарушении прав человека против женщин в некоторых семьях, заявив, что все общество должно уважать основные права женского пола.

Рабиеи отметил, что правительство считает, что права женщин должны быть предоставлены в большей мере, чем раньше. В связи с этим вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар рассказала о положении иранок, заявив, что их условия улучшились со ссылкой на статистические данные.

Эбтекар подробно остановилась на достижениях правительства в осуществлении политики, касающейся проблем женщин. Кроме того, она назвала принятие закона о поддержке детей и подростков большим успехом.

Она также поздравила иранских девушек с Национальным днем, проходящим 23 июня.