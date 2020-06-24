Пекин, , 04:58 — REGNUM Отели и туристические места Пекина прекратят принимать посетителей, которые находились в зонах среднего и веского уровня угрозы по коронавирусу в течение 14 дней, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

По словам представителя Пекинского бюро культуры и туризма, произнесенным их во время пресс-конференции Чжоу Вэнйминя, это же касается и сотрудников рынков, где были выявлены новые случаи COVID-19.

Туристические места города также закроют все свои объекты, расположенные в помещениях, в то время как число постелей открытых площадок будет ограничено. В период с 11 по 22 июня в Пекине было выявлено 249 локальных случаев COVID-19.