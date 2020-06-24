Благовещенск, , 04:54 — REGNUM В Амурской области за время пандемии коронавируса 6863 человека встали на биржу труда. Таким образом уровень безработицы в регионе увеличился на 1,7%. Общее число зарегистрированных безработных в области составляет 15 521 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Амурская область не вышла на плато по коронавирусу

Среди потерявших с 1 марта работу 214 человек, которые вели предпринимательскую деятельность, 1061 впервые встали на биржу труда. После 1 марта было уволено 4588 жителей Амурской области.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции сотрудники управления занятости населения о новых вакансиях информируют амурчан через электронную почту, СМС и мессенджеры WhatsApp и Telegram», — рассказала начальник управления занятости населения Елена Дуленова.

Власти региона принимают ряд комплексных мер по трудоустройству безработных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ожидали выход на плато по коронавирусу, но эпидемиологическая обстановка последних дней изменилась. В регионе продолжается нарастание заражённых.

В Амурской области за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего с момента начала пандемии — 1444.