Пекин, , 04:52 — REGNUM Мобильная надувная лаборатория для проведения тестов на COVID-19 была официально запущена в спортивном центре пекинского района Дасин в Китае, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Предоставленная биотехнической компанией BGI Genomics, лаборатория может проводить до 30 тыс. тестов на коронавирус в день. Она получила название «Хуоянь» или «Огненный глаз». Она состоит из девяти надувных пленочных камер.

Три камеры работают в качестве зоны забора анализов, в то время как остальные шесть размещают внутри 14 автоматизированные машины для проведения тестов на COVID-19. Каждая из которых может единовременно извлекать 96 образцов единовременно, сообщил представитель компании Лю Синь.

Лаборатория призвана увеличить эффективность проведения тестов на коронавирус в Пекине, который стал новым эпицентром эпидемии в Китае. В лаборатории задействовано более 100 человек персонала.