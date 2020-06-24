Пекин, , 04:42 — REGNUM Все соответствующие инстанции Китая одобрили испытания вакцины COVID-19 на человеке, говорится 24 июня в заявлении Института микробиологии при Китайской академии наук.

Рекомбинированная белковая вакцина была допущена до клинических испытаний Национальной администрацией медицинской продукции Китая еще 19 июня, сообщили в институте, который также является главным разработчиком вакцины.

Исследователи начнут первую фазу клинических испытаний в госпиталях Чунцина и Пекина для того, чтобы определить, является ли вакцина безопасной для людей, сообщили в компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd., которая также занимается разработкой вакцины.

В настоящее время это уже третий тип вакцины от COVID-19, разработанный китайскими исследователями, который допущена до клинических испытаний. Ранее одна аденовирусная вакцина и четыре инактивированных вакцины были допущены до испытаний на людях в Китае. Некоторые только что завершили вторую фазу испытаний.